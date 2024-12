Brazilskega predsednika operirali zaradi možganske krvavitve

Sao Paulo, 10. decembra - Brazilskega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve so danes operirali zaradi možganske krvavitve, njegovo stanje pa je stabilno, so sporočili iz bolnišnice Sirio-Libanes v Sao Paulu. Dodali so, da bo levičarski predsednik največjega južnoameriškega gospodarstva bolnišnico predvidoma zapustil prihodnji teden.