Film Igrišča ne damo! z nagrado na festivalu v Grčiji

Atene, 10. decembra - Film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika je na pravkar končanem mednarodnem festivalu za otroke in mladostnike Olympia v Pirgosu v Grčiji prejel novo nagrado. Otroška žirija, starejša od 12 let, ga je izbrala za najboljši celovečerni otroški film, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).