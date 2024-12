Trkaj in Saksida z novim projektom Repki 2 za osnovnošolce prvih triad

Ljubljana, 11. decembra - Raper Rok Terkaj - Trkaj in literarni zgodovinar Igor Saksida sta znova združila moči pri prevajanju poezije v otrokom prijetnejšo obliko. Po projektu Kla kla klasika in Repkih za najmlajše so zdaj luč sveta ugledali še Repki 2, Galaksija Repkarija, s katerimi avtorja vabita na knjižno-glasbena pustolovščino osnovnošolce 1. in 2. triletja.