V NUK bodo podelili Trubarjevi priznanji za leto 2024

Ljubljana, 11. decembra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) bodo danes podelili Trubarjevi priznanji za leto 2024. Za pomembne zasluge pri ohranjanju slovenske pisne kulturne dediščine so Trubarjevi priznanji namenili portalu Kamra ter Centru za konserviranje in restavriranje arhivskega gradiva Arhiva RS.