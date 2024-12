Vodenje prehodne vlade v Siriji prevzel Mohamed al Bašir

Damask, 10. decembra - Vodenje prehodne vlade v Siriji, kjer so uporniške skupine pred dnevi strmoglavile režim Bašarja al Asada, je prevzel Mohamed al Bašir, so danes poročali sirski mediji in dodali, da bo Bašir na položaju ostal do 1. marca prihodnje leto, navaja francoska tiskovna agencija AFP.