V ljubljanskem vrtu severne jelene pozimi greje gosta dlaka, levinji imata talno gretje

Ljubljana, 14. decembra - V ljubljanskem živalskem vrtu so dobro pripravljeni na zimo. Volkovom, risom, severnim jelenom in drugim v zimskih mesecih zraste gosta dlaka in se pred mrazom obranijo kar sami. Vrstam, ki niso prilagojene nizkim temperaturam, medtem zagotovijo ustrezne prostore. Na mraz sta med drugim občutljivi azijski levinji, ki ju greje talno gretje.