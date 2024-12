Kostak naj bi odpadke v Spodnjem Starem Gradu le premikal, ne pa zakopaval

Novo mesto/Krško, 10. decembra - V družbi Kostak so ob robu novinarske konference, na kateri so danes predstavili nov Center za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu, zanikali nezakonito zakopavanje odpadkov. Po besedah predsednika uprave Miljenka Muhe so odpadke prestavljali, niso pa jih zakopavali. Policija, ki preiskuje zadevo, se še ni oglasila pri njih, je povedal.