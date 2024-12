Bruselj razmišlja o ukrepih proti gruzijskim oblastem zaradi nasilja nad protestniki

Bruselj, 10. decembra - Zaradi nazadovanja demokracije in nasilnega zatiranja protivladnih protestov bodo zunanji ministri držav članic Evropske unije na zasedanju prihodnji teden razpravljali o kaznovalnih ukrepih proti gruzijski vladi, so danes sporočili v Bruslju. Ob tem so oblasti v Tbilisiju pozvali, naj prenehajo z represivnim ravnanjem.