Konec tedna bo v Mariboru zaživelo Vilinsko mesto

Maribor, 10. decembra - V Vetrinjskem dvoru in drugod po Mariboru bo 13. decembra vrata odprl družinski festival Vilinsko mesto. Do konca meseca bo osnovnošolskim otrokom ponudil delavnice, raziskovalne sprehode, gledališke predstave in glasbene dogodke. Ob koncu festivala bo 30. decembra na mariborskem Trgu svobode ognjeni spektakel, napovedujejo organizatorji.