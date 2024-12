Marles z letošnjimi vlaganji postavil temelj za prihodnost

Ljubljana, 10. decembra - Proizvajalec lesenih montažnih objektov Marles je letos nadaljeval z velikimi vlaganji, predvsem v kadre, proizvodnjo in prenovo blagovne znamke. S tem so po mnenju direktorja podjetja Tadeja Gosaka postavili temelje za prihodnost, v kateri si želijo razvoja novih produktov in širitve na mednarodne trge.