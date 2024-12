KPK in SDH na Bledu o krepitvi integritete v gospodarstvu

Bled, 10. decembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in Slovenski državni holding (SDH) sta v okviru Tedna preprečevanja korupcije danes na Bledu pripravila hibridni dogodek Integriteta v gospodarstvu. Govorniki so opozorili, da je v Sloveniji prevelik razkorak med predpisi in normami ter prakso. Ta razkorak pa je mogoče zmanjšati le s skupnimi močmi.