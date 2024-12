Železniška postaja Laze z novo podobo

Dol pri Ljubljani, 10. decembra - V Lazah pri Dolskem so danes obeležili zaključek prenove železniške postaje Laze, ki je po novem "sodoben in prijazen prostor za vse potnike". Ureditev postaje je del obsežnega projekta uvedbe daljinskega vodenja prometa. Vrednost projekta znaša 6,89 milijona evrov, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.