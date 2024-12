Na okrogli mizi o potrebi po dvigu plač in integraciji tujih delavcev

Ljubljana, 10. decembra - ZSSS je ob letošnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic pripravila okroglo mizo na temo zaposlovanja in varstva pravic tujih delavcev. Kot so ocenili sogovorniki, bi bilo treba v Sloveniji odpreti razpravo o povečanju plač tako domačih kot tujih delavcev, predvsem tuje delavce pa seznaniti s pravicami in poskrbeti za njihovo integracijo.