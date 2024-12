Pri Mladinski knjigi z novostmi prevodnega leposlovja

Ljubljana, 10. decembra - Založba Mladinska knjiga je predstavila nov sveženj prevedenih del, med katerimi je zaznati teme disfunkcionalne družine, različnih oblik ljubezni in boj z alkoholizmom. Med romani so Tančina življenja nizozemskega pisatelja Jaapa Robbna, Kako ljubiti hčerko izraelske pisateljice Hile Blum in Koebenhavnska trilogija danske avtorice Tove Ditlevsen.