Vse več držav napoveduje zamrznitev obravnav sirskih prošenj za azil

Berlin/Dunaj/Stockholm/Pariz, 10. decembra - Državam, ki so po padcu režima sirskega predsednika Bašarja al Asada zaradi negotovih razmer v Siriji napovedale zamrznitev obravnav sirskih prošenj za azil, so se pridružile nove, med njimi, Italija, Hrvaška in Velika Britanija. Na odgovor notranjega ministrstva, kako bo ravnala Slovenija, STA še čaka.