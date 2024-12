Poročilo kaže napredek na področju farmacevtskih inovacij in obeta zmanjšanje bremena bolezni

Ljubljana, 10. decembra - Evropska zveza farmacevtskih industrij in združenj je objavila poročilo, ki poudarja napredek na področju farmacevtskih inovacij. Poročilo kaže, da inovacije na področju preprečevanja in zdravljenja obetajo občutno zmanjšanje bremena bolezni, kar odpira vrata novim možnostim za paciente in obljublja pomembne izboljšave v zdravstveni oskrbi.