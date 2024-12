Fajon: Spoštovanje človekovih pravic lakmusov papir demokracije in vladavine prava

Ljubljana, 10. decembra - Slovenija z zunanjo politiko potrjuje zavezanost spodbujanju spoštovanja in varstva človekovih pravic, predvsem v okviru mednarodnih organizacij, so ob današnjem dnevu človekovih pravic poudarili na zunanjem ministrstvu. Zunanja ministrica Tanja Fajon je spoštovanje človekovih pravic označila za lakmusov papir demokracije in vladavine prava.