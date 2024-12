Konvencija Blind Date v Galeriji P74 posvečena knjigi umetnika in umetniškim publikacijam

Ljubljana, 11. decembra - V Galeriji P74 bo danes od 17. do 22. ure potekala VIII. Konvencija Blind Date. Letošnji sejem posvečajo promociji, produkciji in popularizaciji knjige umetnika in umetniških publikacij. Avtorji bodo podpisovali knjige, pripravili performativna predavanja, kratke predstavitve knjig in drugo.