Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno bo zrasel premostitveni objekt za živali

Ljubljana/Cerknica/Postojna, 10. decembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor bo s sredo za nekaj več kot en mesec javno razgrnilo predlog državnega prostorskega načrta za ekodukt na odseku primorske avtoceste med Uncem in Postojno. Premostitveni objekt za prostoživeče živali bo poleg avtoceste prečkal še vzporedno regionalno cesto in primorsko železnico.