Policija med nadzorom avtobusnih prevozov ugotovila vožnjo pod vplivom droge

Ljubljana, 10. decembra - Prometni policisti in predstavnika finančne uprave so minulo soboto poostreno nadzirali domače in tuje avtobusne prevoznike. Med poostrenim nadzorom so preverjali tudi voznika domačega prevoznika, ki je pod vplivom prepovedane droge kokain opravljal prevoz primorskih dijakov, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).