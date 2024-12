V Vili Zlatica Festival slovanskih književnosti

Ljubljana, 10. decembra - S pogovorom Tespisova balkanska razpotja: posebnosti gledališča in književnosti jugovzhodne Evrope se bo drevi v Vili Zlatica začel Festival slovanskih književnosti. V središču tretjega festivala, ki ga pripravlja Forum slovanskih kultur, bodo sodobne slovanske dramske pisave, njihovo uprizarjanje in recepcija ter odnos med proznim in dramskim.