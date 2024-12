Znanih 22 letošnjih prejemnikov nagrad in certifikatov Horus

Ljubljana, 10. decembra - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti je 22 organizacijam in posameznikom danes podelil nagrade in priznanja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj Horus. Nagrado za strateško celovitost sta prejeli družbi Lumar in Lidl Slovenija, med finalisti je bila še OTP banka, so sporočili z omenjenega inštituta.