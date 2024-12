Na Mali sceni MGL premiera drame Ex na temo krize zgodnjih srednjih let

Ljubljana, 10. decembra - Na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) bo v četrtek premiera prve slovenske uprizoritve drame Ex, ki obravnava krizo zgodnjih srednjih let oziroma čas, ko se človek začne spraševati, ali so bile njegove življenjske odločitve prave. Režijo igre nemškega dramatika Mariusa von Mayenburga podpisuje Maruša Kink.