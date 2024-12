Kitajska v bližini Tajvana izvaja obsežne vojaške vaje

Taipei, 10. decembra - Kitajska izvaja nove pomorske vaje v okolici Tajvana, v katerih sodeluje več deset vojaških ladij in drugih plovil, so danes sporočile tajvanske oblasti. Opozorile so, da gre za največjo tovrstno vajo v okolici Tajvana od leta 2022. Tajvan je v svoji bližini zaznal tudi 47 kitajskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.