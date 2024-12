Avstrija bo umaknila veto na vstop Romunije in Bolgarije v schengen

Dunaj, 10. decembra - Avstrija namerava umakniti veto na vstop Romunije in Bolgarije v schengensko območje, je v ponedeljek napovedal avstrijski notranji minister Gerhard Karner in dodal, da je prišlo do zmanjšanja nezakonitih prehodov avstrijske meje iz smeri omejenih držav, poročajo tuje tiskovne agencije.