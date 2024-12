Kratkohlačniki do pete zmage na zadnjih šestih tekmah

Toronto, 10. decembra - Karl-Anthony Towns se je po tekmi odsotnosti vrnil na parket ter s 24 točkami in 15 skoki v severnoameriški košarkarski ligi NBA popeljal New York Knicks do gostujoče zmage s 113:108 proti Toronto Raptors. Jalen Brunson je k zmagi dodal 20 točk in 11 podaj, kratkohlačniki pa so dosegli peto zmago na zadnjih šestih tekmah.