V ZDA osumljenca obtožili umora direktorja zdravstvene zavarovalnice

New York, 10. decembra - V Pensilvaniji pridržanega osumljenca so v ponedeljek obtožili umora direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona v New Yorku. Sodišče mu je pred tem odreklo varščino in na odločitev o zahtevi za izročitev New Yorku bo počakal v priporu, poročajo ameriški mediji.