Varnostni svet ZN pripravlja izjavo o Siriji

New York, 10. decembra - Predstavniki držav članic Varnostnega sveta ZN so v ponedeljek na izrednem zasedanju za zaprtimi vrati izražali podporo ohranitvi ozemeljske celovitosti in enotnosti Sirije, sta novinarjem povedala predstavnika Rusije in ZDA. Varnostni svet po besedah namestnika ameriške veleposlanice Roberta Wooda pripravlja izjavo.