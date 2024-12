New York, 9. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Delnice na Wall Streetu so v ponedeljek padle in se umaknile iz rekordov, ko so se trgi zaustavili od povolilnega dviga pred ključnimi podatki o inflaciji pozneje ta teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.