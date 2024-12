Delo o koncu sirske diktatorske dinastije (10. 12.)

Ljubljana, 9. decembra - Boštjan Videmšek v komentarju Patetični padec ene od bolj umazanih diktatur piše o koncu sirske diktatorske dinastije. Avtor dodaja, da iz porušene, kolektivno travmatizirane Sirije in iz neštetih krajev po svetu, kamor so pred strahotno vojno zbežali milijoni Sircev, prihajajo čudovite podobe slavja, veselja in odrešitve.