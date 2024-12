Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 12.)

Ljubljana, 9. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tradicionalnem prazničnem srečanju slovenske, italijanske in hrvaške policije, ki je letos potekalo na Pesku. Poročale so tudi o predsednici Nataši Pirc Musar, ki po neuspešnem imenovanju guvernerja Banke Slovenije ne bo ponovila razpisa za kandidaturo za ta položaj.