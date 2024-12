Ob mednarodnem dnevu človekovih pravic pozivi k miru

Ljubljana/New York, 10. decembra - Združeni narodi (ZN) ob današnjem mednarodnem dnevu človekovih pravic pozivajo k miru in spoštovanju mednarodnega prava. Človekove pravice so nedeljive in če je spodkopana ena, so spodkopane vse, svari generalni sekretar ZN Antonio Guterres. V Sloveniji medtem varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja na pomen kulture dialoga.