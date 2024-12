V Pensilvaniji aretirali osumljenca za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice v New Yorku

New York, 9. decembra - Policisti v zvezni državi Pensilvaniji so danes aretirali moškega, ki ustreza opisu strelca na direktorja zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona, je danes po poročanju ameriške televizije CNN sporočila newyorška policijska komisarka Jessica Tisch. Thompson je bil prejšnjo sredo ustreljen in ubit v središču New Yorka.