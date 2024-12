Litovskega politika pridržali zaradi suma vohunjenja za Rusijo

Vilnius, 9. decembra - Litovski organi pregona so zaradi suma vohunjenja za Rusijo pridržali člana stranke Litovskih krščanskih demokratov (TS-LKD), so danes sporočili iz urada generalnega državnega tožilca. Osumljenec ima po navedbah tožilstva tudi rusko državljanstvo in je med drugim zbiral informacije o političnih strankah in obrambnih zmogljivostih države.