Svetovni voditelji po padcu Asadovega režima upajo na stabilno prihodnost Sirije

piše Robert Petrovič

Damask, 9. decembra - Svetovni voditelji po odstavitvi predsednika Bašarja al Asada upajo na stabilno prihodnost Sirije ter pozivajo k mirni tranziciji in oblikovanju vključujoče vlade. Uporniške skupine, ki so po odstavitvi Asada napovedala začetek nove dobe za Sirijo, so obljubile oblikovanje nove vlade, a podrobnosti o tem doslej še niso znane.