Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 9. decembra - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo v bližini izhodišč. Vlagatelji so previdni in v pričakovanju najnovejših podatkov o inflaciji v ZDA ter zasedanja Evropske centralne banke, na katerem naj bi evropski bankirji posegli po novem znižanju obrestnih mer.