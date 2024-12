Preiskovalni sodnik za osumljene za umor na Brdu v Ljubljani odredil enomesečni pripor

Ljubljana, 9. decembra - Za tri osumljence umora na Brdu v Ljubljani je preiskovalni sodnik danes odredil pripor za mesec dni, ki se lahko na predlog tožilstva podaljša, so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Policija medtem nadaljuje intenzivno zbiranje obvestil in izvedbo preiskovalnih dejanj, pa so pojasnili na Generalni policijski upravi.