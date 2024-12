Po izbruhu vulkana na Filipinih odredili evakuacijo prebivalcev

Manila, 9. decembra - Oblasti na Filipinih so danes po izbruhu vulkana Kanlaon na otoku Negros odredile evakuacijo prebivalcev več okoliških vasi. V skoraj štiriminutnem izbruhu se je nad kraterjem dvignil štirikilometrski steber dima, medtem ko se je po jugovzhodnem pobočju spustil oblak plinov in zdrobljene vulkanske kamnine. Poročil o žrtvah in škodi za zdaj ni.