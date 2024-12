Slovenija in Črna gora krepita sodelovanje na področju okolja in podnebja

Podgorica, 9. decembra - Slovenija in Črna gora sta danes podpisali program razvojnega sodelovanja med državama za obdobje 2024-2025, po katerem bo Slovenija med drugim podprla projekte za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah in prometnem sektorju, odlagališče gradbenih odpadkov in bioplinsko elektrarno.