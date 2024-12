Odbor DZ o prehodnem zakonu za Teš

Ljubljana, 10. decembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo danes obravnaval predlog zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, po katerem bi Teš od začetka leta 2025 do 30. aprila 2027 opravljal javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino. S tem bi se Teš in premogovnik izognila stečaju in ohranila zaposlene.