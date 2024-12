Slavni čeveljci iz Čarovnika iz Oza dosegli rekordnih 32,5 milijona dolarjev

Dallas, 9. decembra - Rubinasti čeveljci, ki jih je v filmu Čarovnik iz Oza nosila Judy Garland, so na dražbi konec tedna dosegli rekordnih 32,5 milijona dolarjev (30,7 milijona evrov). Svetleči čevlji, ki so med najslavnejšimi pari obutve doslej, so le v nekaj trenutkih presegli preddražbeno ceno treh milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.