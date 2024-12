Nizozemska poostrila nadzor na meji z Nemčijo in Belgijo

Haag, 9. decembra - Nizozemska je poostrila nadzor na meji z Nemčijo in Belgijo, da bi zajezila nezakonite migracije v državo, je danes povedala ministrica za azil in migracije Marjolein Faber. Kot je dejala, želi vlada "zmanjšati pritok" nezakonitih migrantov. Do ukrepa prihaja po napovedi o zaostritvi azilne in migracijske politike.