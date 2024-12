Članice EU v skupni izjavi pozvale k mirnemu in vključujočemu prenosu oblasti v Siriji

Bruselj, 9. decembra - Države članice EU so danes v skupni izjavi pozvale k mirnemu in vključujočemu prenosu oblasti v Siriji, kjer so v nedeljo uporniške skupine strmoglavile režim predsednika Bašarja al Asada. O posledicah tega za EU bodo že v četrtek razpravljali notranji, prihodnji ponedeljek pa še zunanji ministri držav članic.