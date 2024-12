Vodstvi Teša in Premogovnika Velenje pozivata k sprejetju prehodnega zakona

Velenje/Šoštanj, 9. decembra - Vodstvi Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Premogovnika Velenje poslance DZ in državne svetnike pozivata, naj podprejo zakon o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga ter omogočita njegovo uveljavitev do konca tega leta. Zakon namreč med drugim zagotavlja socialno varnost zaposlenih v obeh družbah, poudarjata.