Umrl književni prevajalec in antologist Andrej Peric

Ljubljana, 9. decembra - Umrl je književni prevajalec Andrej Peric. Književni prevajalec Peric, prej Pleterski, je prevajal iz angleščine, francoščine in slovaščine ter bil prevajalec slovenske poezije v angleščino in slovaščino. Bil pa je tudi antologist, literarni posrednik, publicist, mentor in moderator.