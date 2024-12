Nemčija in Avstrija začasno ustavili obravnavo prošenj za azil Sircev

Berlin/Dunaj, 9. decembra - Avstrijski kancler Karl Nehammer je danes naročil notranjemu ministru Gerhardu Karnerju, naj začasno ustavi obravnavo sirskih prošenj za azil in preveri že odobrene prošnje. Podobno so danes ustavili obravnavo prošenj v Nemčiji, so sporočili iz nemškega Urada za migracije in begunce (Bamf).