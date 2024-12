Slovenija še brez stališča glede dogovora z Mercosurjem

Ljubljana, 9. decembra - Države članice na pogajalskih sestankih glede prostotrgovisnkega sporazuma med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur niso sodelovale, zato podrobnosti političnega dogovora še ne poznajo. Slovenija bo tako predlog stališča pripravila, ko bo prejela in preučila dogovorjena pogajalska besedila, so za STA pojasnili na pristojnem ministrstvu.