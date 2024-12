Na DSP odpirajo Josipinino knjigarno kot prostor knjig in druženja

Ljubljana, 10. decembra - V prostorih Društva slovenskih pisateljev (DSP) odpirajo knjigarno, poimenovano po književnici in skladateljici Josipini Urbančič Turnograjski. To ne bo klasična knjigarna določene založbe, pač pa bodo v njej lahko prostor dobile založbe, ki nimajo knjigarne v Ljubljani. Prvi gostji bosta zamejski založbi Mladika in Založništvo tržaškega tiska.