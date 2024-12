V Narodni galeriji bodo podelili priznanja za otroke faca leta 2024

Ljubljana, 9. decembra - V Narodni galeriji bodo danes na sklepni prireditvi podelili priznanja faca leta 2024. Priznanja so si prislužili otroci, ki so skozi leto prejeli priznanja za faco meseca. Podelili bodo 12 priznanj, so sporočili iz spletnega časopisa za otroke Časoris. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc Musar.