Štirje Romuni v priporu zaradi tatvin in vlomov

Celje, 9. decembra - Policija je prejšnji teden štirim Romunom odvzela prostost zaradi vlomov in tatvin na območju policijskih uprav (PU) Celje in Murska Sobota. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal pomočnik vodje celjskih kriminalistov Boštjan Debelak, so storilce s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.